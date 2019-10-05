10 طرق طبيعية لإزالة جير الأسنان 

أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب أسنان عن طرق طبيعية لإزالة الجير تمكنهم من الاستغناء عن المبيضات الصناعية، أبرزها أولا..بيكربونات الصوديوم: تعد بيكربونات الصوديوم من المركبات الطبيعية، التي لها “خاصية كاشطة” مما يجعلها أحد الخيارات، التي يمكن استخدامها لإزالة الجير.

ثانيا.. خل التفاح: له القدرة على إزالة الجير بسبب احتوائه على حمض الخليّك “Acetic acid” وهو من الأحماض القوية، التي تقضي على البكتيريا الموجودة في الأسنان وله خاصية كاشطة أيضا.

ثالثا.. الزيت: يعد الزيت أحد الوسائل الفعالة في تنظيف الأسنان، وهو من الطرق الهندية التقليدية في تبييض الأسنان حيث يتم دهن الأسنان بالزيت لقدرته على قتل البكتيريا وحل المواد الدهنية.

رابعا.. الفحم: يعتبر الفحم أيضا أحد وسائل إزالة الجير الطبيعة، فله قدرة كبيرة على الامتصاص، لذلك من الممكن استخدامه لحل المواد المسببة لتغيير لون الأسنان بطحنه ووضعه على فرشاة الأسنان.

خامسا.. قشور الفواكه: استخدام قشور الفواكه كالبرتقال والليمون والتفاح والموز قد يكون له آثار قوية في إزالة جير الأسنان. كما أن البرتقال غني بفيتامين سي، ويعمل على محاربة البكتيريا في الفم.

سادسا.. الطماطم والفراولة: تحتوي الطماطم والفراولة على فيتامين سي، وتعمل الطماطم والفراولة على تبييض الأسنان ومحاربة البكتريا. كذلك حمض الماليك الذي تحتويه الفراولة مفيد للأسنان.

سابعا.. الملح: يعتبر من أكثر الطرق شيوعا وأقدمها، ووفقا للجمعية الأميركية للأسنان (ADA)، يعتبر الملح من أكثر طرق إزالة الجير المنزلية أمناً وفائدة في حال انتفاخ أو التهاب اللثة وتخفيف الأورام الفموية والتقليل من رائحة الفم، لقدرته على القضاء على البكتيريا الفموية.

ثامنا.. التفاح: يعتبر من أفضل الأطعمة المفيدة للأسنان، سواء لتبيضها أو لتقويتها.

تاسعا.. زيت جوز الهند: يزيل البكتيريا وينظف اللثة. ضع ملعقة منه في فمك لمدة 15 دقيقة.

عاشرا.. بذور السمسم: لديها تأثير على تبييض الأسنان.