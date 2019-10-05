  • السبت 5

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. القطاع الخاص يشارك الإحتفال بـ«اليوم العالمي للمعلم» بعروض خاصة وخصومات

القطاع الخاص يشارك الإحتفال بـ«اليوم العالمي للمعلم» بعروض خاصة وخصومات

القطاع الخاص يشارك الإحتفال بـ«اليوم العالمي للمعلم» بعروض خاصة وخصومات
نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة الإحتفال غداً الأحد بـ ” اليوم العالمي للمعلم ” ، تحت عنوان ” المعلمون الشباب .. مستقبل المهنة ” ، عبر العديد من البرامج والفعااليات التي تبرز دور المعلم وتعزز مكانته .

ومن المقرر مشاركة القطاع الخاص بتقديم عروض خاصة وخصومات للمعلمين تقديراً لدورهم في تعليم وتنشأة الأجيال .

من جانبهم ، أصدر مدراء التعليم شهادات شكر وتقدير وخطابات تهاني عبر الجوالات للمعلمين والمعلمات ، لحثهم وتحفيزهم على العطاء واكتساب الخبرات لرسم مستقبل مشرق للمملكة بالتوازي مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- لتنفيذ الرؤية الإقتصادية 2030 .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5854 ] نشر منذ 37 دقيقة

موفقين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *