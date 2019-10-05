القطاع الخاص يشارك الإحتفال بـ«اليوم العالمي للمعلم» بعروض خاصة وخصومات

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة الإحتفال غداً الأحد بـ ” اليوم العالمي للمعلم ” ، تحت عنوان ” المعلمون الشباب .. مستقبل المهنة ” ، عبر العديد من البرامج والفعااليات التي تبرز دور المعلم وتعزز مكانته .

ومن المقرر مشاركة القطاع الخاص بتقديم عروض خاصة وخصومات للمعلمين تقديراً لدورهم في تعليم وتنشأة الأجيال .

من جانبهم ، أصدر مدراء التعليم شهادات شكر وتقدير وخطابات تهاني عبر الجوالات للمعلمين والمعلمات ، لحثهم وتحفيزهم على العطاء واكتساب الخبرات لرسم مستقبل مشرق للمملكة بالتوازي مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- لتنفيذ الرؤية الإقتصادية 2030 .