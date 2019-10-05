إلزام شركات الأجرة بتوفير سيارات مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن

حمود العنزي(صدى):

قررت الهيئة العامة للنقل إلزام جميع شركات سيارات الأجرة “العامة ، الخاصة ، العائلية ، أجرة المطار” بتوفير سيارات تتناسب مع ذوي الإعاقة الحركية “مستخدمي الكراسي المتحركة ” وكبار السن .

وحددت “النقل” سيارات ذوي الإعاقة وكبار السن بنسبة 2 % من سيارات كل شركة بما لا يقل عن سيارة واحدة ، مع الإلتزم بجميع الموصفات والتجهيزات الفنية .

الجدير بالذكر أن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه تنص على عدة شروط لسيارات الأجرة بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية .