  • السبت 5

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إلزام شركات الأجرة بتوفير سيارات مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن

إلزام شركات الأجرة بتوفير سيارات مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن

إلزام شركات الأجرة بتوفير سيارات مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن
حمود العنزي(صدى):

قررت الهيئة العامة للنقل إلزام جميع شركات سيارات الأجرة “العامة ، الخاصة ، العائلية ، أجرة المطار” بتوفير سيارات تتناسب مع ذوي الإعاقة الحركية “مستخدمي الكراسي المتحركة ” وكبار السن .

وحددت “النقل” سيارات ذوي الإعاقة وكبار السن بنسبة 2 % من سيارات كل شركة بما لا يقل عن سيارة واحدة ، مع الإلتزم بجميع الموصفات والتجهيزات الفنية .

الجدير بالذكر أن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه تنص على عدة شروط لسيارات الأجرة بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5854 ] نشر منذ 47 دقيقة

موفقين

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 43 دقيقة

خطوة موافقه ، بارك الله بكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *