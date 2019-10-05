جامعة الملك سعود الصحية تعلن عن وظائف نسائية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض.

وأشارت إلى حاجتها لعدة وظائف أبرزها أولا..مُشغل جرافيك أول (Graphics Operator I) بشرط حصوله على شهادة جامعية في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

ثانيا.. أمين معامل المهارات السريرية (Skills Laboratory Custodian) بشرط حصوله على درجة الدبلوم أو شهادة جامعية في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

ثالثا.. دعم فني أول (Technical Support I) بشرط حصوله على شهادة جامعية في مجال الدعم الفني أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 4.5 STEP: 50 or TOEFL: PBT: 410-413 IBT: 34).

رابعا.. مُفتش الصحة البيئية (Environmental Health Inspector) بشرط حصوله على درجة بكالوريوس في تخصص (الصحة البيئية، الصحة العامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/02/16هـ، من خلال الرابط التالي:

1- مُشغل جرافيك أول (Graphics Operator I): هنا

2- أمين معامل المهارات السريرية (Skills Laboratory Custodian): هنا

3- دعم فني أول (Technical Support I): هنا

4- مُفتش الصحة البيئية (Environmental Health Inspector): هنا