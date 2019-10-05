تصالح زوج أنغام مع ابنها عمر

القاهرة(صدى):

اصطحبت الفنانة المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ، ابنها من زوجها السابق ” عمر ” ، في حفلها الأخير الذي أحيته قبل يومين على المسرح المكشوف في كايرو فيستيفال سيتي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة في مصر ، ما يؤكد التصالح بين زوجها وابنها عمر ، بعد الحديث عن وجود خلاف حقيقي بينهما بسبب زواجه من والدته.

وكشف مصدر إعلامي ، أن أنغام وزوجها أحمد تحدثا خلال الفترة الماضية في جلسة جمعتهما سويًا عن خلافهما، والذي كان بسبب وجهات النظر فقط ولم يستغرق الأمر طويلًا خاصًة أن أحمد إبراهيم طلب من زوجته عدم التواجد في الجلسة حتى لا تؤثر على عمر في أي قرار يتخذه.

وأضاف المصدر أن هذا جاء بعد أن فشلت محاولات الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم في إعادة زوجته الأولى وأم أولاده ياسمين عيسى إلى عصمته بعدما انفصلت عنه بسبب زواجه من الفنانة أنغام.

يُذكر أن خلافًا وقع بين أحمد إبراهيم وعمر نجل زوجته أنغام في أواخر يوليو الماضي؛ إذ صعّد الأخير الأمر على السوشال ميديا وكأنهما في خصومة عدائية بسبب زواجه من والدته.