5 «مطبات» تواجه قطار الزواج.. انتبهي إليها قبل الكارثة
يمر قطار الزواج برحلة طويلة عبر حياة الشريكين إلا أن يصطدم بمطبات قد تؤدي لإهتزاز الحياة الزوجية وقد تسفر عن إنقلابه رأساً على عقب حال عدم إصلاحها أول بأول .
وأكد خبراء العلاقات الزوجية والأسرية أن هناك 5 “مطبات” يجب إصلاحها قبل مرور قطار الزواج عليها لضمان استمرار العلاقة السوية والسعيدة بين الشريكين ، وهي على النحو التالي :
1- التوقف عن الكلام : فإذا توقف الحوار بين الزوجين وقلً الحديث بينهما فهذا مؤشر خطير يجب علاجه قبل تفاقم المشكلة .
2- الرغبة في الإنفراد : فحينما يفضل أحد الشريكين النوم بمفرده أو الجلوس بعيداً عن الآخر ، لابد إذاً للإنتباه وتقييم العلاقة جيداً والوقوف على أسباب ذلك .
3- النظر للآخر كعدو : أحياناً وبشكل غير تلقائى يرى أحد الشريكين الآخر وكأنه عدو يقف أمام آماله وسعادته ، ولا شك أن تطور تلك النظرة قد يضع حد فاصل يهدم الحياة الزوجية .
4- عدم التصدي للمشكلات : بالطبع تراكم المشاكل وعدم تداركها ول بأول سيؤدي في النهاية إلى الإنفجار ولو على أبسط الأمور .
5- الإيذاء الجسدي أو النفسي : فقد تتعرض المرأة للإساءة الجسدية أو العاطفية وكذلك الرجل ، ويجب وضع حد لتلك التصرفات منعاً لتطورها لما لا تُحمد عقباه .
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