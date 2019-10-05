5 «مطبات» تواجه قطار الزواج.. انتبهي إليها قبل الكارثة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يمر قطار الزواج برحلة طويلة عبر حياة الشريكين إلا أن يصطدم بمطبات قد تؤدي لإهتزاز الحياة الزوجية وقد تسفر عن إنقلابه رأساً على عقب حال عدم إصلاحها أول بأول .

وأكد خبراء العلاقات الزوجية والأسرية أن هناك 5 “مطبات” يجب إصلاحها قبل مرور قطار الزواج عليها لضمان استمرار العلاقة السوية والسعيدة بين الشريكين ، وهي على النحو التالي :

1- التوقف عن الكلام : فإذا توقف الحوار بين الزوجين وقلً الحديث بينهما فهذا مؤشر خطير يجب علاجه قبل تفاقم المشكلة .

2- الرغبة في الإنفراد : فحينما يفضل أحد الشريكين النوم بمفرده أو الجلوس بعيداً عن الآخر ، لابد إذاً للإنتباه وتقييم العلاقة جيداً والوقوف على أسباب ذلك .

3- النظر للآخر كعدو : أحياناً وبشكل غير تلقائى يرى أحد الشريكين الآخر وكأنه عدو يقف أمام آماله وسعادته ، ولا شك أن تطور تلك النظرة قد يضع حد فاصل يهدم الحياة الزوجية .

4- عدم التصدي للمشكلات : بالطبع تراكم المشاكل وعدم تداركها ول بأول سيؤدي في النهاية إلى الإنفجار ولو على أبسط الأمور .

5- الإيذاء الجسدي أو النفسي : فقد تتعرض المرأة للإساءة الجسدية أو العاطفية وكذلك الرجل ، ويجب وضع حد لتلك التصرفات منعاً لتطورها لما لا تُحمد عقباه .