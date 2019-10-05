«الإسكان» تكشف عن معدل الأسر التي تسكن منازلها في الساعة الواحدة

عادل الحربي(صدى):

أشارت إحصاءات حديثة لوزارة الإسكان إلى معدل الأسر التي تسكن منازلها في الساعة الواحدة يبلغ 9 أسر منذ بداية عام 2019 حتى شهر أغسطس الماضي، منها 5.656 أسرة تمكنت من السكن في منازلها فعليا خلال شهر أغسطس الماضي.

وتوضح تلك الأرقام وجود تحول تاريخي يسجل لأول مرة في قطاع الإسكان في المملكة، وهو بحد ذاته تطور نوعي ونمو متسارع لم يسبق له مثيل في وتيرة تملك المواطنين لمنزلهم الأول، حيث شهد شهر أغسطس من عام 2019 تسجيل أكثر من 5 آلاف أسرة سكنت وتملكت منزلها الأول.

وبلغ عدد الذين سكنوا منازلهم خلال العام الحالي 2019 حتى شهر أغسطس الماضي 51.844 أسرة، بينما وصل إجمالي الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها «سكني» خلال الفترة ذاتها 130.842 أسرة.