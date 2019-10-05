سون هيونغ مين يقترب من نابولي 

نواف السالم(صدى):

ألمح ثييس بليميستر، وكيل أعمال النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام الإنجليزي، بانتقاله إلى نابولي الإيطالي.

وأضاف: ” لم أُحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييغو مارادونا، اللاعب المفضل لدي، لعب في صفوفهم “ .

وعن إمكانية انتقال سون هيونغ مين إلى نابولي، أوضح: ” لم لا؟ لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم “ .

أبان أن ” سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما؟ “ .