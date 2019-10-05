«ساما» : 335 مليون ريال إجمالي العملات المعدنية المتداولة في السوق
أوضحت النشرة الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ، أنه بلغ المبلغ الإجمالي للعملات المعدنية المتداولة خارج “ساما”، أكثر من 335.7 مليون ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنةً بـ324 مليون ريال حتى نهاية يوليو الماضي، و135.5 مليون ريال بنهاية أغسطس 2018.
ووفقاً للنشرة ، سجلت فئة الريال المعدني الفئة الأكثر تداولاً بالسوق حتى نهاية أغسطس الماضي بـ142 مليون ريال، تلتها فئة الريالين بمبلغ 79.7 مليون، ثم فئة (50) هللة مسجلةً نحو 71.5 مليون ريال.
وكانت الفئة الأقل تداولاً من العملات المعدنية حتى الفترة المذكورة، الهللة الواحدة بإجمالي مبلغ 278 ألف ريال، ثم فة (5) هللات بمبلغ إجمالي قرابة 2.7 مليون ريال، ففئة (10) هللات بمبلغ 5.7 مليون ريال.
مسالم[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتهم يردون الورقي اغلب المعدني يضيع
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك والله اني اذا اخذت ريالات حديد يجيني اكتياب… واتذكر قريش وصرة من النقود…
المشكله اذا معك ١٠ ريال حديد فلزوم تقسمهن بين مخابيك يمين وشمال..ولا ترى شاص الثوم ينطعج ويجنب وكأنه دقسن ٧٨
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الواقع[ عدد التعليقات: 7316 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله يعاد طباعة الريال الورقي فهو اكثر رقي َودليل على قوته كذلك معظم العملات المعدنية التعامل معها صعب جدا فلا يمكن حفظها وخطورة على الأطفال من حيث بلعها
مغرد[ عدد التعليقات: 1074 ] نشر منذ 46 دقيقة
مالها داعى والله
qlq[ عدد التعليقات: 5854 ] نشر منذ 36 دقيقة
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الله يزيد الخير