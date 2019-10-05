«صحة الرياض» تدعم مستشفى الأمير سلمان محمد بالدلم بكوادر طبية متميزة

سعيد العجل(صدى):

في إطار تجويد الخدمات الصحية بمرافقها الصحية ، دعمت “صحة الرياض” مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم بعدد من الكوادر الطبية من فئة طبيب مقيم وأخصائي.

وأوضحت “صحة الرياض” أنها دعمت مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم بعدد ثلاثة أطباء هم: دكتورة أخصائية مختبر وبنك الدم وطبيب مقيم طب وجراحة العيون وكذلك طبيب مقيم بالجراحة العامة، وذلك لعمل وتطوير الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى.

من جانبه ثمن مدير المستشفى الدكتور إبراهيم الدخيني هذا الدعم اللامحدود من المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض مقدما شكره لسعادة مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري لجهوده الحثيثة في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم المواطن والمقيمين في محافظات منطقة الرياض ، وبما يتماشى مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .