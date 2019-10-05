كلاكيت ثالث مرة.. «وانيت» تُقل عامل نظافة في صندوقها الخلفي بمكة  

مكة المكرمة(صدى):

رصد مواطن على طريق الراشدية- شرقي مكة المكرّمة، سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدّسة تُقل في صندوقها الخلفي عامل نظافة، حيث تكرر المشهد للمرة الثالثة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعبر المواطن عن استغرابه الشديد من غياب الرقابة، وعدم رصد هذه المخالفة المرورية الصريحة؛ موضحا أنها مخاطرة بأرواح العمّال تستوجب العقاب، لأنها تعرّضهم لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وبدا في صورة متداولة عامل النظافة على متن صندوق خلفي لسيارة ” وانيت ” تابعة لأمانة العاصمة المقدّسة.