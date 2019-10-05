أهم شركات السيارات والعلامات التجارية التابعة لها

وكالات (صدى):

أوضح خبراء في مجال السيارات ، تذكر العلامات التجارية التي تندرج تحت مظلة شركة صناعة سيارات معينة أمراً صعباً للغاية، لا سيما عندما يكون لدى الشركة علامات تجارية حصرية لأجزاء معينة من العالم ، لذلك فمعرفة الماركات المملوكة لشركات السيارات أمراً مميزاً وسيجعلك الأذكى بين أصدقائك، أو سيساعدك عند البحث عن وكلاء السيارات .

وكشف الخبراء عن أهم شركات السيارات والعلامات التجارية لها .

-مجموعة بي ام دبليو مجموعة بي ام دبليو : حافظت شركة بي ام دبليو على هيكلتها البسيطة إلى حد ما بامتلاك العلامات التجارية التالية: ” بي ام دبليو – ميني – رولز رويس – بي ام دبليو Motorrad (علامة تجارية للدراجات النارية) .” .

-دايملر AG دايملر AG : يقع مقر الشركة بمدينة شتوتجارت الألمانية، ولديها هيكلة معقدة للغاية حيث تمتلك العلامات التالية: ” مرسيدس بنز سمارت – مرسيدس بنز تراكس – فوزو – ويسترن ستار – بهارتبينز في الهند – مرسيدس بنز فان – مرسيدس بنز باص – سيترا ” .

-مجموعة فيات كرايسلر مجموعة فيات كرايسلر ، بدأت حياتها عام 1899 وهي الآن تمتلك الماركات التالية: ” كرايسلر – دودج- رام – جيب – فيات – ألفاروميو – فيات بروفيشنال – لانسيا – مازيراتي ” .

-فورد فورد ، في حين كانت تسيطر على علامات تجارية عديدة مثل أستون مارتن وفولفو، إلا أن هيكلتها الآن تتكون من: ” فورد – لينكولن “.