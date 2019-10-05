بالفيديو.. طالب في القصيم يضع خدمة ذاتية لشراء الماء وهو بمدرسته

القصيم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول طالب في القصيم يضع خدمة ذاتية لشراء الماء بينما هو في مدرسته.

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع.

وعلق مغرد، قائلا: ” أتوقع مالها علاقة بالمدرسة موجودة هذي العربات في الممشي بجدة ” ، بينما رأى مغرد آخر: ” هذا سوق التمر.. ما هو مدرسة ” .