بالفيديو.. طالب في القصيم يضع خدمة ذاتية لشراء الماء وهو بمدرسته
أظهر مقطع فيديو متداول طالب في القصيم يضع خدمة ذاتية لشراء الماء بينما هو في مدرسته.
وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع.
وعلق مغرد، قائلا: ” أتوقع مالها علاقة بالمدرسة موجودة هذي العربات في الممشي بجدة ” ، بينما رأى مغرد آخر: ” هذا سوق التمر.. ما هو مدرسة ” .
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 20 دقيقة
ابك تذكرت هندي شرى دباب مستعمل وكحيان ..و إذا راح لشغله ربط كفر الدباب بسلسله بعامود الكهرب..إلا بأحد الأيام يلقى السلسله والكفر القدامي بحالهم مربوطين والباقي مسروق..