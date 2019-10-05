إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المقرر أن يدير مباراة الإتفاق والهلال والتي تقام في تمام السادسة مساءً الحكم اليوناني تاسيوس سيدريروبولوس .

أما مباراة العدالة والشباب التي ستقام في تمام الساعة 6:5 م يديرها الهولندي سيمن موندز ، ويدير مباراة الفيحاء والأهلي ” الساعة 6:20 م ” الحكم الأسكتلندي بوبي مادين .

كما يدير مباراة التعاون وأبها التي ستقام في تمام الساعة 8:10 م ، الحكم السولفيني ماني جورج ، فيما أوضح الإتحاد السعودي ، باقي الطواقم التحكيمية وفقاً لإنفوجرافيك المرفق .