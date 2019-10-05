رامز جلال: «اللي هايمشي بالعكس.. هانسمعه الكلاكس» وفنانة شهيرة تعلق 

القاهرة(صدى):

التقط الفنان رامز جلال مع مني زكي وأحمد حلمي العديد من الصور التي نشروها عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا، وعلقوا عليها تحت عنوان “عشرة العمر” في إشارة إلى الصداقة الطويلة والممتدة التي تجمعهم منذ بداية عملهم بالوسط الفني.

وعرض رامز نشر فيديو قصير يكشف فيه عن خدعته التي أوقع فيها زملاءه، بعدما تعمد أخذ صور معهم وهو يلتقط فيديو لتسجيل ردة فعلهم حينما يقوم بتشغيل الصافرة بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في ذعرهم وغضبهم.

وعرض رامز الفيديو وعلق عليه قائلا: “اللي هايمشي بالعكس.. هانسمعه الكلاكس”، لتعلق عليه ياسمين عبد العزيز قائلة “هموت”، في إشارة إلى الفزع الشديد الذي مرت به.