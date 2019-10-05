تواجدوا بالصدفة.. 3 ممرضين ينقذون حياة «مقيم» بعد تعرضه للدهس

نايف السالم(صدى):

تمكن ثلاث ممرضين من إنقاذ ” رجلآ ” تعرّض لحادث دهس، على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية.

وتفصيلآ، تعرض ” المقيم ” لحادث دهس على طريق الهيئة الملكية الساحلي بينبع وفقد الوعي، إضافة إلى معاناته من نقص في الأوكسجين وكان في حالة خطرة.

حيث قام الممرضون الثلاثة الذين تواجدوا هناك بالصدفة بالوقوف على الحالة، وتعاملوا معها وكان معهم حقائب إسعافات أولية.

وساهم ذلك في استقرار وضع المصاب حتى مباشرة الفرق الطبية من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر.