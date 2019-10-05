بالصور.. جمعية صعوبات التعلم تشارك في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة

محمد السعران(صدى):

شاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في المدينة المنورة في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة (تقويم للواقع واستشراف للمستقبل) والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك بركن تعريفي عن الجمعية والخدمات التي تقدمها، وقد زار ركن الجمعية نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

وأفاد الأستاذ خالد السحيمي مدير فرع الجمعية بالمدينة بأن مشاركة الجمعية مع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد تعتبر من أفضل المشاركات؛ لتعلقها بتعليم القرآن الكريم المقدمة لذوي الإعاقة، بحيث تقدم لهم الأنشطة المجانية بدعم ومؤازرة أهل الخير في بلد الخير والعطاء .

وتمنى السحيمي الاستمرار بالدعم والمشاركة الفعالة في البرامج والأنشطة التي تخدم طلاب صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين في تدريسهم .

و أعرب الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم عن عظيم الشكر والامتنان للجهود المباركة المقدمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رعاهم الله.

وأكد آل عثمان أنه فخور بمشاركات وبرامج وأنشطة الجمعية التي تحقق آمال وتطلعات ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، سائلًا المولى العلي القدير الاستمرار لخدمة العمل الخيري والإنساني ابتغاء رضى رب العالمين، وكسب ثقة محبي خدمة المجتمع.