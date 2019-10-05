«الشورى» يفتح النار على «حصانة» ويطالب بمتابعة آدائها

حمود العنزي(صدى):

انتقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى آداء شركة ” حصانة ” التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والمعنية برفع العائد الإستثماري للمؤسسة .

وكشف ” الشورى ” في دراسة التقرير السنوي لـ ” التأمينات الإجتماعية ” عن العام المالي 1439 – 1440 هـ ، أن العائد الإستثماري السنوي لإستثمارات المؤسسة بلغ 3.87% وهي نسبة ضعيفة مقارنةً بمؤسسات عدة دول أعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية .

وأكد “الشورى ” أنه رغم منح ” حصانة ” جميع الصلاحيات لإدارة المحافظ ونقل الأصول والتعاقد وغيرها من المهام ، إلا أنها لم تؤدي النتيجة المطلوبة .

وطالب ” الشورى ” بضرورة متابعة آداء ” حصانة ” ورفع معدل العائد الإستثماري للمؤسسة ، لضمان عدم حدوث فجوة كبيرة بين إيرادات المؤسسة وما تقدمه من خدمات للمستفيدين .

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق عام 2009 م على الترخيص بتأسيس شركة ” حصانة ” المساهمة المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لإدارة استثمارات المؤسسة والإستثمار في أسواق الأسهم المحلية بهدف رفع إيرادات المؤسسة .