خطوات تساعدك على تنظيف المنزل بسهولة ويسر
يُعد تنظيف المنزل الشغل الشاغل لمعظم السيِّدات، وتواجه بعضهن صعوبة ومشقة في ذلك، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الخطوات التي يمكن أن تساعدك على تنظيف منزلك بسهولة ويسر.
* إعادة كلّ الحاجيّات إلى أماكنها، وترتيبها
” وضع الأحذية في الخزانة الخاصَّة بها، وتُجمع ألعاب الأطفال المتناثرة في معظم أنحاء المنزل، وذلك قبل الشروع بعمليّة التنظيف ” .
* استخدام المنفضة في إزالة الغبار بشكل سريع عن ” الستائر، والكنب، وقطع الأثاث الأخرى في غرفة الجلوس وغرف النوم والمكتبات والخزائن ” .
* تشغيل المكنسة الكهربائيَّة بغية شفط الأوساخ عن الأرضيَّة، والسجّاد، حيث ساعد في التنظيف بشكل أكثر عمقًا وسرعةً مُقارنة بالمكنسة التقليديَّة.
* تلميع الطاولات والأسطح الزجاج في كل غرفة من غرف المنزل، وذلك باستخدام فوطة نظيفة وملمِّع الأسطح ذي الرائحة الجميلة.
* تنظيف وتعقيم المرحاض مرّتين على الأقلِّ يوميًّا، لأنَّ معظم الجراثيم والبكتيريا يتجمَّع في أحواض المراحيض.
اترك تعليقاً