خطوات تساعدك على تنظيف المنزل بسهولة ويسر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعد تنظيف المنزل الشغل الشاغل لمعظم السيِّدات، وتواجه بعضهن صعوبة ومشقة في ذلك، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الخطوات التي يمكن أن تساعدك على تنظيف منزلك بسهولة ويسر.

* إعادة كلّ الحاجيّات إلى أماكنها، وترتيبها

” وضع الأحذية في الخزانة الخاصَّة بها، وتُجمع ألعاب الأطفال المتناثرة في معظم أنحاء المنزل، وذلك قبل الشروع بعمليّة التنظيف ” .

* استخدام المنفضة في إزالة الغبار بشكل سريع عن ” الستائر، والكنب، وقطع الأثاث الأخرى في غرفة الجلوس وغرف النوم والمكتبات والخزائن ” .

* تشغيل المكنسة الكهربائيَّة بغية شفط الأوساخ عن الأرضيَّة، والسجّاد، حيث ساعد في التنظيف بشكل أكثر عمقًا وسرعةً مُقارنة بالمكنسة التقليديَّة.

* تلميع الطاولات والأسطح الزجاج في كل غرفة من غرف المنزل، وذلك باستخدام فوطة نظيفة وملمِّع الأسطح ذي الرائحة الجميلة.

* تنظيف وتعقيم المرحاض مرّتين على الأقلِّ يوميًّا، لأنَّ معظم الجراثيم والبكتيريا يتجمَّع في أحواض المراحيض.