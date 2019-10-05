بالفيديو.. طفل يبكي بحرقة بسبب هزيمة الاتحاد أمام الحزم

ماجد محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو تداوله جماهير نادي الاتحاد لحظة بكاء ” طفل ” من مشجعي النادي؛ بعد هزيمة الفريق من الحزم.

وظهر ” الطفل ” بالفيديو وهو يبكي بحرقة عقب هزيمة الاتحاد أمام الحزم بهدفين لهدف،لهدف في مباراة الفريقين بالجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.