بالفيديو.. طفل يبكي بحرقة بسبب هزيمة الاتحاد أمام الحزم
وثق مقطع فيديو تداوله جماهير نادي الاتحاد لحظة بكاء ” طفل ” من مشجعي النادي؛ بعد هزيمة الفريق من الحزم.
وظهر ” الطفل ” بالفيديو وهو يبكي بحرقة عقب هزيمة الاتحاد أمام الحزم بهدفين لهدف،لهدف في مباراة الفريقين بالجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.
أرسنالي[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين
اليوم او غدا باستقبالك انمار في تمرين النادي بتتواجد وصور وفلاشات وانتهى الامر
الريان الرين بو شضو[ عدد التعليقات: 1827 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعله يبكي دم
وجعل ابوه ومه ما يبكون
ابو داود[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 26 دقيقة
اتق الله يارجل هذا ولد من ذوي الحتياجات الخاصه وتقول جعله يكي دم اتمني من الله ان يبتليك باعاقه وانت تبكي دم لقد صدمت والديه بشتمك له
شبيه الريح[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف أولياء أمور وراعين ماهم قد المسؤولية….مادوروا ولا سألوا عن اولادهم….القرآن مهجور والأجهزة في أيدي الأولاد ٢٤س….والتعصب الممقوت والألعاب اللي تبث العدوانية في نفوس النشء….وإهمال الصلاة والقيم والمبادئ….الله يصلح الحال بس
لللل[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقوي ايمانك