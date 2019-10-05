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بالفيديو.. طفل يبكي بحرقة بسبب هزيمة الاتحاد أمام الحزم

بالفيديو.. طفل يبكي بحرقة بسبب هزيمة الاتحاد أمام الحزم
ماجد محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو تداوله جماهير نادي الاتحاد لحظة بكاء ” طفل ” من مشجعي النادي؛ بعد هزيمة الفريق من الحزم.

وظهر ” الطفل ” بالفيديو وهو يبكي بحرقة عقب هزيمة الاتحاد أمام الحزم بهدفين لهدف،لهدف في مباراة الفريقين بالجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين

اليوم او غدا باستقبالك انمار في تمرين النادي بتتواجد وصور وفلاشات وانتهى الامر

[ عدد التعليقات: 1827 ] نشر منذ 2 ساعتين

جعله يبكي دم
وجعل ابوه ومه ما يبكون

[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 26 دقيقة

اتق الله يارجل هذا ولد من ذوي الحتياجات الخاصه وتقول جعله يكي دم اتمني من الله ان يبتليك باعاقه وانت تبكي دم لقد صدمت والديه بشتمك له

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة

للأسف أولياء أمور وراعين ماهم قد المسؤولية….مادوروا ولا سألوا عن اولادهم….القرآن مهجور والأجهزة في أيدي الأولاد ٢٤س….والتعصب الممقوت والألعاب اللي تبث العدوانية في نفوس النشء….وإهمال الصلاة والقيم والمبادئ….الله يصلح الحال بس

[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يقوي ايمانك

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