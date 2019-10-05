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  3. فوائد مذهلة لـ«طنجرة الضغط» لا غنى عنها في مطبخك

فوائد مذهلة لـ«طنجرة الضغط» لا غنى عنها في مطبخك

فوائد مذهلة لـ«طنجرة الضغط» لا غنى عنها في مطبخك
أميرة خالد(صدى):

على الرغم من إعتماد الكثير من البيوت الحديثة على أجهزة التكنولوجيا في الطهي ، إلا أن طنجرة الضغط لا تزال محتفظة بمنافستها أمام أي جهاز لما تتميز به من فوائد متعددة .

وإذا كنتي تبحثين عن توفير وقت الطهي للنصف ، مع الإحتفاظ بالعناصر الغذائية لوجبتك والمذاق الخاص بها فلابد أن تعتمدي على طنجرة الضغط التي ستنقذك بالتأكيد في عدة مواقف .

ويؤكد خبراء التغذية أن طنجرة الضغط تطهي الطعام بالكامل ، وتوفر الطاقة لأنها تخفض مدة الغليان المطلوبة إلى الربع وتستخدم حرارة أقل نظراً لإعتمادها على بخار الماء .

وتعتمد تلك الطنجرة ذات الصافرة المعروفة ، على تحويل بخار الماء الكثيف إلى سائل يحد من الغليان وتصبح الحرارة أعلى من 100 درجة مئوية .

ومن المهم أن تختاري طنجرة قوية وذات علامة تجارية معروفة ، حتى لا تعرضي نفسك أو عائلتك لأي خطر .


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