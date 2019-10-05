أول رد من فوز الفهد على اتهامها بسب المملكة 

خالد الظفيري(صدى):

كشفت عارضة الأزياء الكويتية فوز الفهد حقيقة المحادثة التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، والمنسوبة إليها وهي تسب مواطنة وتصف الشعب السعودي بـ“المنافق“ بعدما اتهمتها الأخيرة بالترويج لمنتجات مغشوشة.

وقالت فوز، عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، إن هذه المحادثة تمت فبركتها لتشويه صورتها أمام السعوديين، مبينة أنها ستقاضي الشخص الذي قام بفبركة هذه المحادثة من خلال الاستعانة بمحامٍ سعودي كبير.

وتابعت:“متابعيني من المملكة، شاهدت موضوعًا مفبركًا نزله إنسان تافه، محادثة بكلام وأسلوب مو أسلوبي ولا كلام أصلًا هو يقال من واحدة بمكانتي، وكان جدير باللي مسوي فوتوشوب على الأقل يركز على التوقيت، وكذلك على الرمز بالمحادثة لأنه ليس له أي علاقة برمز إنستجرام“.

وأوضحت:“وعمومًا من يتابعني يعرفني، ويعرف أسلوبي قبل ما يكبّر الموضوع لأن جد تأتيك التهم وأنت نائم“، لافتة:“أُكن كل الحب والتقدير للشعب السعودي، والكلام ما بدر مني ولا راح يبدر مني عن أي شعب أو دولة، ومن يعرف محاميًا قويًا في المملكة يبلغني“.