قنصلية المملكة بالصين تصدر بيان هام للمواطنين مع توقف المترو واشتعال الإحتجاجات
أصدرت قنصلية المملكة في هونج كونج بيان هام اليوم السبت لتحذير المواطين هناك من تعليق خدمات شبكة مترو الأنفاق بالصين جراء الإحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد .
ونبهت القنصلية جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والبعد عن أماكن إشتعال المظاهرات مع توقعات بإحتجاجات جديدة واشباكات عديدة في عدد من المناطق اليوم السبت .
وكانت جميع المحطات قد أغلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة واضطر الركاب للعودة إلى منازلهم سيراً على الأقدام بعد إشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل الشرطة لصبي ، وبعض الإعتقالات .
واضطرت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق التي تخدم 5 ملايين راكب يومياً لتعليق خدماتها مؤكدة أن الوضع لا يسمح بتقديم خدمة آمنة ، فيما تخطط السلطات لحظر إرتداء الأقنعة في محاولة للسيطرة على المحتجين .
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قنصلية المملكة بالصين تصدر بيان تحذيري هام للمواطنين مع اشتعال المظاهرات
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7535 ] نشر منذ 6 ساعات
نسأل الله لأبنائنا في الخارج ،السلامة،والحفظ من كل الكوارث والمساوء والشرور…