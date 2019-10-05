قنصلية المملكة بالصين تصدر بيان هام للمواطنين مع توقف المترو واشتعال الإحتجاجات

بكين(صدى):

أصدرت قنصلية المملكة في هونج كونج بيان هام اليوم السبت لتحذير المواطين هناك من تعليق خدمات شبكة مترو الأنفاق بالصين جراء الإحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد .

ونبهت القنصلية جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والبعد عن أماكن إشتعال المظاهرات مع توقعات بإحتجاجات جديدة واشباكات عديدة في عدد من المناطق اليوم السبت .

وكانت جميع المحطات قد أغلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة واضطر الركاب للعودة إلى منازلهم سيراً على الأقدام بعد إشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل الشرطة لصبي ، وبعض الإعتقالات .

واضطرت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق التي تخدم 5 ملايين راكب يومياً لتعليق خدماتها مؤكدة أن الوضع لا يسمح بتقديم خدمة آمنة ، فيما تخطط السلطات لحظر إرتداء الأقنعة في محاولة للسيطرة على المحتجين .

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