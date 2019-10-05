  • السبت 5

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فيديو مؤثر لمراهق بطل يموت دفاعا عن أخته في حادثة اقتحام مروعة

فيديو مؤثر لمراهق بطل يموت دفاعا عن أخته في حادثة اقتحام مروعة

فيديو مؤثر لمراهق بطل يموت دفاعا عن أخته في حادثة اقتحام مروعة
فلوريدا(صدى):

في موقف بطولي مؤثر ، قُتل صبي يبلغ من العمر 15 عام متأثراً بجروحه بولاية فلوريدا الأمريكية دفاعاً عن شقيقته ذات الـ5 أعوام بعد هجوم لص خطير على منزل العائلة أثاء غياب الوالدين .

ورغم الموتة الشنيعة للمراهق الذي قتل بعدة طعنات أثناء إشتباكه مع المجرم ، إلا أن الواقعة لم تخلو من الإحتفاء ببطولته تحت عنوان ” مات بطلاً ” وسط دموع والده الفخور به .

وقال والد إدمون في حديث تليفزيوني معه : كانت جريمة عنيفة وتمّت بلا رحمة”، ويضيف مؤكداً أن ابنه “مات بطلاً وهو يدافع عن أخته الصغيرة .

وعثرت الشرطة الأمريكية فور تلقي بلاغ الجيران عن شخص غريب يجري في الحديقة على جثة المراهق البطل غارقة في الدماء ، بينما كانت أخته بجواره غير مصابة .

كما تمكنت من العثور على المجرم ، بعد عرض صور للصوص نفذوا عمليات سطو مؤخراً على الجيران وأكدوا أنه واحداً منهم .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *