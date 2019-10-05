بعد انتهاء المهلة المحددة.. «النقل» للمنشآت: «الضمان المالي أو إلغاء التراخيص»

حمود العنزي(صدى):

قامت هيئة النقل العام، بإبلاغ المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط وسطاء الشحن، عن انتهاء المهلة المحددة لاستيفاء شرط تقديم الضمان المالي للمنشآت المرخص لها قبل الأول من صفر 1441.

وطالبت الهيئة جميع المنشآت المرخص لها بتزويدها بالضمان المالي مع انتهاء المهلة، لتجنب إيقاف التراخيص أو الإلغاء وفقا للائحة المنظمة للنشاط.

وتعتمد “ هيئة النقل ” آلية تنفيذ أحكام لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، وأفادت بأن بعض أحكام اللائحة طُبِّق الإثنين الماضي، لانتهاء المهلة المحددة