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«أبل» تصدم مستخدميها بشأن عطل كارثي يتسبب في إيقاف بعض هواتفها 

«أبل» تصدم مستخدميها بشأن عطل كارثي يتسبب في إيقاف بعض هواتفها 
وكالات(صدى):

صدمت شركة أبل عملائها بشأن توقف بعض هواتفها الذكية عن التشغيل، قائلة: ” بعض أجهزة آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة ” .

وأشارت أبل: ” تؤثر هذه المشكلة على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام مسلسلة متوالية ” ، مؤكدة أنها ستصلح هذه المشكلات مجانا.

ودعت أبل مستخدميها: ” إذا كنت تعتقد أن جهاز آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس يخضع لمشكلة، فيمكنك الانتقال إلى هذا موقع خصصته أبل لهذه المشكلة، وتوصيل الرقم التسلسلي الخاص بك، وستصلح أبل العطل مجانا ” .


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