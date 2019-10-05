«أبل» تصدم مستخدميها بشأن عطل كارثي يتسبب في إيقاف بعض هواتفها 

وكالات(صدى):

صدمت شركة أبل عملائها بشأن توقف بعض هواتفها الذكية عن التشغيل، قائلة: ” بعض أجهزة آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة ” .

وأشارت أبل: ” تؤثر هذه المشكلة على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام مسلسلة متوالية ” ، مؤكدة أنها ستصلح هذه المشكلات مجانا.

ودعت أبل مستخدميها: ” إذا كنت تعتقد أن جهاز آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس يخضع لمشكلة، فيمكنك الانتقال إلى هذا موقع خصصته أبل لهذه المشكلة، وتوصيل الرقم التسلسلي الخاص بك، وستصلح أبل العطل مجانا ” .