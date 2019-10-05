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«ساندرز» من غرفة العمليات لأكبر مناظرة تليفزيونية بين المرشحين للرئاسة الأمريكية

«ساندرز» من غرفة العمليات لأكبر مناظرة تليفزيونية بين المرشحين للرئاسة الأمريكية
واشنطن(صدى):

فاجأ السيناتور بيرني ساندرز المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي للإنتخابات الأمريكية مؤيديه بمواصلة العمل فور خروجه من المستشفي إثر أزمة قلبية .

وأثارت الحالة الصحية لـ ” ساندرز ” المخاوف لدى المؤيدين إذ قالت حملته الإنتخابية أن المرشح الرئاسي شعر بألم في الصدر وتبين أنه مصاب بإنسداد في أحد الشرايين وتم خضوعه لعملية قسطرة .

ومع ذلك فإن السيناتور صاحب الـ 76 عام متحمس للعمل ويستعد لخوض مناظرة تليفزيونية تضم 12 مرشح ديمقراطي في 15 أكتوبر الجاري ، كما أكدت زوجته .

الجدير بالذكر أن السيناتور ساندرز صاحب المواقف اليسارية المتشددة هو أكبر المرشحين الديمقراطيين سناً ، وسبق وخاض الإنتخابات وخسرها أمام هيلاي كلينتون قبل أن يهزمها ” ترامب ” .


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