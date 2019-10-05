أطباء يحذرون من تعاطي المسكنات قبل ممارسة الرياضة

أميرة خالد(صدى):

دعا أطباء لأخذ الحذر من تعاطي المسكنات قبل ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، موضحين أنه في حال ممارسة مجهود شديد قد يصل الأمر إلى حدوث إضطرابات بأعضاء الجسم أو نزيف بها.

ولفت الأطباء إلى أن الشعور بالألم يؤدي دوراً مهماً؛ أي يحذرالجسم من التحميل الزائد على الحد، في حين تمنع المسكنات إدراك هذا الشعور، ومن ثم يصبح الرياضي أكثر عُرضة للإصابات.

وشدد الأطباء:” لا يجوز تعاطي المسكنات والعقاقير المثبطة للالتهابات إلا في حال الإصابات والأمراض فقط”.