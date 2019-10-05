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  3. 3 سيناريوهات لا مفر من أحدهم وراء حريق محطة قطار الحرمين

3 سيناريوهات لا مفر من أحدهم وراء حريق محطة قطار الحرمين

3 سيناريوهات لا مفر من أحدهم وراء حريق محطة قطار الحرمين
علي القحطاني(صدى):

كشف الخبير القانوني الدكتور ” إبراهيم زمزمي ” عن ثلاث سيناريوهات محتملة وراء الحريق الهائل لمحطة قطار الحرمين ، وتوضيح الموقف القانوني ً وذلك لحين صدور نتائج التحقيقات رسمياً من قبل اللجنة المعنية بها ومعرفة الأسباب بشكل قاطع .

وأكد ” زمزمي ” أن هناك ثلاث إحتمالات لا خروج عنهم في أسباب الحريق ، أولها أن يكون الحادث نتيجة كارثة طبيعية –قضاء وقدر – وليس لأحد يد فيها بالفعل أو بالتقصير وهنا لن يكون أي شخص موضع إتهام .

وأضاف في تصريحات لصحيفة محلية أن الإحتمال الثاني أن يكون الحادث نتيجة تقصير في أعمال المشروع بسبب سوء تنفيذ أو تصميم أو مخالفة لقواعد السلامة ، وهنا سيخضع من تقوم عليه المسؤولية التقصيرية سواء شخص طبيعي أو إعتباري للمساءلة قانوناً .

أما الإحتمال الثالث ، أن يكون الحريق بفعل فاعل أي أنها جريمة إرهاب تخضع لنظام الإرهاب الصادر عام 1439 م كونه تعدي على مرافق الدولة ، وفي هذه الحالة يُعاقب المُدان بالسجن مدة لا تزيد عن 15 عام ولا تقل عن 8 أعوام .

وينتظر الخبراء والرأي العام نتائج التحقيقات للوقوف على الأسباب بشكل قطعي من قبل الجهات المختصة والتي أكدت أنه سيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي مباشرةً.


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