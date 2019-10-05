المسن المقعد في الأحساء يكشف تفاصيل جديدة عن تواصل إحدى الجهات معه

نايف السالم(صدى):

كشف ” المواطن المسن ” الذي ظهر في مقطع فيديو وهو ينقل ابنته إلى مدرستها بكرسيه المتحرك بالأحساء، تفاصيل جديدة عن تواصل إحدى الجهات معه منذ ٥ سنوات.

حيث أوضح ” المسن ” إن إحدى الجهات وعدته قبل 5 سنوات بتوفير وسيلة نقل له، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأبان المواطن أنه لم يتواصل معه أي مسؤول من تلك الجهة بخصوص توفير وسيلة النقل له، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

كما أشار إلى أن فاعل خير تبرع له بسيارة، إلا أن إجراءات تسلمها تعقدت بسبب مشكلة تتعلق ببطاقة الأحوال الخاصة به.

وعن إصابته، ذكر ” المسن ” أنه تعرض لحادث مروري أقعده على الكرسي المتحرك، وأنه يحرص على نقل ابنته من وإلى مدرستها على هذا النحو منذ عامين؛ لإصابتها بمرض تكسر في الدم.

يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي كانت أعلنت أنها تواصلت مع المواطن وعرضت عليه توفير خدمة النقل لابنته، إلا أنه أكد رغبته الشخصية في توصيل ابنته بنفسه إلى مدرستها.

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