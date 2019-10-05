هجوم لاذع على جيوفينكو من جماهير يوفنتوس 

طلال الغامدي(صدى):

تعرض محترف نادي الهلال، سباستيان جيوفينكو، لهجوم لاذع من جماهير يوفنتوس، عقب تصريحاته الأخيرة بشأن توقعه بفوز إنتر ميلان ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ولم تكن مسيرة جيوفينكو في يوفنتوس مرضية، على الرغم من أنه نجح في عصر كونتي في الحصول على بعض النجاحات، نتحدث عن سيباستيان جيوفينكو ، الذي انتقل بعد تجربته في يوفنتوس إلى كندا ، إلى تورنتو، ثم إلى الهلال، وهو خيار اقتصادي واضح بالنظر إلى مستوى التنافسية للبطولة الآسيوية ” .

ووصفت الكلمات بأنها لم تكن موضع تقدير بالتأكيد من قبل العديد من مشجعي يوفنتوس، مع بعض التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم تكن مثالية فيما يتعلق بلاعب خط الوسط الهجومي.

ويعتبر النقد الأكبر هو حقيقة أن جيوفينكو لا يزال يأسف على بيعه إلى تورونتو منذ سنوات، لأنه اعتقد أنه كان مهمًا بالنسبة ليوفنتوس.