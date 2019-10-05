«التجارة والاستثمار»: شهرين للبدء في تنفيذ مبادرة تصحيح اللوحات التجارية

حمود العنزي(صدى):

أعطت وزارة التجارة والاستثمار قطاع الأعمال مهلة ” شهرين ” ؛ للبدء في تنفيذ مبادرة تصحيح اللوحات التجارية، والتي جرى إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتأتي هذه المبادرة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط اللوحات وتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل، وضمان عدم التحايل في استعمال بعض الاسماء التجارية.

وعن التأخر، فإنه يعود للتأخر في إبلاغ مجلس الغرف التجارية بالمبادرة، ومطالبته بمنح القطاع مهلة تصحيحية لا تقل عن شهرين؛ لإطلاع المشتركين واصحاب المحلات على هدف المبادرة.

وكانت وزارتي التجارة والاستثمار قد قررتا البدء في حملة مشتركة؛ لمنع خداع المستهلكين ببعض المسميات التجارية.