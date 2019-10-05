دراسة.. نباتات تنتج شبيه «حليب الأم»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قام خبراء بتطوير نباتات لإنتاج زيوت تتمتع بذات التركيبة الكيميائية لدهون حليب الأم، والتي تعتبر المكون الأساسي لحليب الثدي.

واتضح أن قلة من التركيبات المتاحة حاليا يمكنها أن تنتج حليب أطفال يحوي شيئا يشبه هذه الجزئية، ولكن توصلت دراسة إلى إمكانية إنتاج تركيبة أفضل تضاهي حليب الأم بنسبة 100% ما يعني أنها ستكون أسرع امتصاصا لدى الأطفال الرضع وبديلا صناعيا عن الثدي في حال حدوث أي معوقات عن الرضاعة الطبيعية.

وأبانت الدراسة أن الدهون التي تنتجها تمتلك التركيبة عينها الموجودة في الحليب البشري وليس الزيوت النباتية.