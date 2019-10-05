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حيلة جديدة لاختراق «واتساب» وسرقة الملفات عبر صورة GIF

حيلة جديدة لاختراق «واتساب» وسرقة الملفات عبر صورة GIF
وكالات(صدى):

حذر باحث في الأمن السيبراني من ثغرة في تطبيق ” واتسآب ” تسمح للقراصنة بإختراقه وسرقة الملفات الشخصية ورسائلهم .

وقال الباحث الأمني أن الإختراق يحدث بمجرد إرسال صورة متحركة GIF للضحايا تحمل برامج ضارة تهاجم مستخدمي ” واتساب ” ، وبمجرد فتح الصورة يصبح المستخدم ضحية للهجوم .

ونصح الباحث بضرورة تحديث التطبيق لتجنب أي هجوم ، كما قام بإرسل الثغرة إلى شركة فيسبوك مالكة واتسآب ، والتي أكدت أنه تم تصحيحها ، إلا أن الأمر لا يخلو من أخذ الحذر لتجنب حيل القراصنة .


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