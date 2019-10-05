مستحضرات تطيل عمر الحيوانات المخبرية بنسبة 48%

لندن(صدى):

اخترع علماء كلية لندن الجامعية بالتعاون مع معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة في ألمانيا، مزيجا من الأدوية يطيل عمر الحيوانات المخبرية بنسبة 48%.

ويحتوي تركيب المزيج على مواد استخدمت سابقا كأدوية مثل- مستحضرات الليثيوم، والتراميتينب (لعلاج السرطان) والراباميسين (منظم جهاز المناعة).

وتبين أن استخدام خلطة هذه المستحضرات يبطئ عملية الشيخوخة عند ذباب الفاكهة، وتؤثر المستحضرات الثلاثة على 3 طرق اتصالات مختلفة، تشكل مجتمعة شبكة تنظيمية موحدة مرتبطة بالمواد المغذية المستخدمة.

ويعمل مزيج هذه المستحضرات على تخفيض الآثار الجانبية التي تظهر عند تناول كل منها على انفراد، فمثلا يعوض الليثيوم الآثار الضارة للراباميسين، والتي تساهم في مقاومة الأنسولين.