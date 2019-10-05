النفط ينهي الأسبوع على خسارة 5%

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام، لكن النفط هبط أكثر من

خمسة بالمئة على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 66 سنتا، أو 1.14 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق عند 52.81 دولار للبرميل.