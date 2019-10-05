الحد الأدنى للطول 155 سم..شروط الوظائف العسكرية النسائية بالقوات المسلحة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية غدا الأحد 7/ 2 / 1441.

وذلك لحملة كافة المؤهلات برتبة جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، للالتحاق بـ6 أفرع تابعة للقوات المسلحة.

وأوضحت أن الأفرع المتاح فيها وظائف للنساء هي: القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي – الصواريخ الإستراتيجية – الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

ويتشرط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة

كما يشترط أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رٌد اعتبارها إليها، وأن تكون لائقةً طبياً للخدمة العسكرية، وألا تكون موظفة في أي جهة حكومية، وألا يقل سنها عن 21 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

أن يتناسب طول القامة مع وزنها ويكون الحد الأدنى للطول 155 سم، وألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.