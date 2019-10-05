أسباب نفسية وراء رفض بعض الأسر تسلم أطفالهم المرضى من المستشفيات

أميرة خالد(صدى):

فسر الأطباء ظاهرة تهرب بعض الأسر من تسلم أطفالهم المرضى من المستشفيات.

وأوضح الأطباء أن حاجة بعض الحالات إلى إتمام التدخلات العلاجية أو رعاية ممتدة سبب من ضمن أسباب تهربهم من تسلمهم.

وأشار الأطباء إلى أن غالبية الحالات التي يرفض ذووهم تسلمهم، تشمل المولودين بمتلازمات وراثية، أو المصابين بأمراض تحتاج لعلاج طبيعي منزلي وجلسات علاج متكررة في المستشفى.

ومن بين الأسباب أيضًا عدم إعداد الأم نفسياً وتدريبها على العناية بطفلها المريض في المنزل.

إضافة إلى عدم تمكّن الأسرة من تحمل تكلفة تخصيص عاملة منزلية أو ممرضة لرعاية الطفل المريض.