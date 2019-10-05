تفاصيل رسوم المرور لتجديد المركبات ونقل الملكية

علي القحطاني(صدى):

نشر المرور السعودي انفوجرافًا توضيحيًا لرسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات ورسوم رخص القيادة للمركبات بأنواعها.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن بشأن رسوم تجديد المركبات.

وأوضح المرور أن رسوم رخصة السير الخاصة 100 ريال للرسم السنوي، وللتجديد السنوي ولرسم التالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية.

ورسوم سير النقل الخاص، 200 ريال للرخصة السنوية والتجديد السنوي، و 100 ريال رسم التالف والمفقود، و150 ريال لنقل الملكية.

وتبلغ قيمة رخصة سير الحافلة الصغيرة 200 ريال لرسم الرخصة السنوي والتجديد السنوي و100 ريال لرسم التالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية.

فيما تصل رخصة سير الدراجة الآلية إلى 100 ريال لرسم الرخصة السنوي، وللتجديد السنوي، وللتالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية.

وتشمل رسوم رخصة سير سيارة الأجرة 200 ريال لرسم الرخصة السنوي، والتجديد السنوي 100 ريال لرسم التالف والمفقود 300 ريال رسم نقل الملكية.

وتصل رسوم رخصة القيادة الخاصة والعامة إلى 40 ريالًا للرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، وتبلغ رسوم رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة 100 ريال لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي.