عقوبة مالية على ركوب الرجال في سيارات الأجرة العائلية

علي القحطاني(صدى):

استحدث وزير النقل نبيل العامودي عدد من المخالفات في لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

ومن بين المخالفات التي تم استحداثها تطبيق مخالفات بقيمة 1000 ريال على المنشأة الحاصلة على الترخيص، عند إركاب الرجال في الأجرة العائلية التي سيختص بقيادتها كادر نسائي وطني، دون وجود عنصر نسائي مرافق لهم.

إضافة إلى فرض غرامة بقيمة 500 ريال، في حال تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة، أو عدم التزام السائق بالآداب العامة، أو عدم اهتمامه بالمظهر والنظافة الشخصية، أو في حال لم يقدم المساعدة لذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو نزولها، أو تحميل حقائب دون ركاب.

وستفرض غرامات على المنشأة بقيمة 5 آلاف ريال في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، مع فرض غرامة بقيمة 1000 ريال عند تشغيل السائق ببطاقة منتهية، و500 ريال عند عدم حمل السائق للبطاقة.