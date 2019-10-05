البكيري يصف سييرا بـ «السباك» بعد الهزيمة أمام الحزم

ماجد محمد(صدى):

هاجم الإعلامي محمد البكيري، المدير الفني لفريق الاتحاد لويس سييرا، واصفًا إياه بـ «السباك».

وعلق البكيري على تصريحات سييرا التي قال فيها إنه هو من أنقذ الاتحاد من الهبوط عبر حسابه بقوله: «تبًا لك أيها السباك وحسبنا الله ونعم الوكيل».

ووجه رسالة إلى إدارة الاتحاد قائلاً: «حماية الاتحاد هي مسؤوليتكم الأولى، وليس حماية إدارتك من ردود أفعال عشاقه على قرارتكم المتخبطة».

وكان نادي الحزم قد حقق فوزا ثمينا على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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