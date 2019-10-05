طالب ثانوي يقتل شقيقته بعد معايرتها له برسوبه!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر جريمة مروعة، راحت ضحيتها طالبة في الـ 14 من عمرها، على يد شقيقها صاحب الـ 17 عام.

ومن جانبه أمرت النيابة بحبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقته خنقًا بملاءة سرير بعد معايرتها له برسوبه في الثانوية.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة.

وكشفت التحريات، أن المتهم قتل شقيقته بالصف الثالث الإعدادي، بعد مشاجرة معها لنعتها الدائم له بأنه فاشل فتخلص منها بخنقها.