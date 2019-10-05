رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة أثناء نومها

واشنطن(صدى):

لقيت مراهقة أمريكية في الثامنة عشر من عمرها مصرعها إثر إصابتها برصاصة طائشة أثناء نومها في سريرها بمنزل عائلتها.

واخترقت الرصاصة الطائشة نافذة غرفة الفتاة ما عرضها لإصابة قاتلة في صدرها.

وكان تبادل لإطلاق النار قد وقع بين شخصين في الشارع وتم إطلاق ثلاث رصاصات طائشة على منزل الضحية دون قصد، وقد أودت إحدى هذه الرصاصات بحياتها.

وأشارت أسرة الضحية إلى أن ابنتهم قد تخرجت في المدرسة الثانوية في شهر مايو الماضي، وكان من المقرر أن تتوجه إلى مقابلة عمل صباح يوم الخميس، قبل مقتلها بشكل مأساوي.