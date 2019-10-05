  • الجمعة 4

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. تفاصيل محاولة انتحار فاشلة لشاب في الباحة

بالصور.. تفاصيل محاولة انتحار فاشلة لشاب في الباحة

بالصور.. تفاصيل محاولة انتحار فاشلة لشاب في الباحة
إبراهيم الزهراني(صدى):

على خلفية محاولة شاب للانتحار من أعلى جسر في منطقة الباحة، كشف المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، تفاصيل الواقعة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس محاولة المواطن للانتحار من أعلى جسر نزول رغدان، بربط حبل في عنقه في سياج الجسر، مما أدى إلى انقطاع الحبل وسقوطه أسفل الجسر.

وأسفر السقوط في إصابة الشاب الثلاثيني إصابة في أسفل الظهر، وكذلك في الأرجل وإصابة في الرأس، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وسلم الحادث للشرطة.

اقرأ أيضًا:

ربط الحبل حول عنقه وقفز.. شاب يحاول الانتحار بالباحة


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83846 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *