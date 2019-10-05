بالصور.. تفاصيل محاولة انتحار فاشلة لشاب في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

على خلفية محاولة شاب للانتحار من أعلى جسر في منطقة الباحة، كشف المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، تفاصيل الواقعة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس محاولة المواطن للانتحار من أعلى جسر نزول رغدان، بربط حبل في عنقه في سياج الجسر، مما أدى إلى انقطاع الحبل وسقوطه أسفل الجسر.

وأسفر السقوط في إصابة الشاب الثلاثيني إصابة في أسفل الظهر، وكذلك في الأرجل وإصابة في الرأس، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وسلم الحادث للشرطة.

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