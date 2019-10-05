شاهد.. قطة تنتقم من عدوتها داخل حمام السباحة

واشنطن(صدى):

قررت قطة سوداء، الانتقام من قطة أخرى، عبر دفعها في حمام سياحة داخل حديقة أحد المنازل بلوس أنجلوس بأمريكا.

وفوجئت صاحبة المنزل، بدخول قطتها والماء يتساقط منها، فراجعت كاميرات المراقبة لمعرفة ما حدث بين القطتين.

وأظهر المقطع، لحظة اقتراب القطة السوداء ببطء من القطة الأخرى، ودفعها بعنف في حمام السباحة، وهربها مسرعة من موقع الحادثة.

وخرجت القطة الاخرى من الماء، وبدأت مطاردة قوية بينهما داخل حديقة المنزل.