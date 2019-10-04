وظائف شاغرة في شركة ساسرف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية «ساسرف»، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بمقر الشركة بالجبيل.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: «مُهندس عمليات أول، ومُهندس التحكم في العمليات، ومُستشار رعاية الموظفين».

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، ولديه خبرة من 3 سنوات إلى 10 سنوات وفقًا للوظيفة التي سيتقدم عليها.

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف عبر الروابط التالية هنـــــــــــــــا وهنــــــــــــــــــا وهنـــــــــــــــا .