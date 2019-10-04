ضبط 2.981 مركبة مخالفة وقفت في أماكن ذوي الإعاقة.. وتحديد العقوبة

عادل الحربي(صدى):

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2.981 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالف ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وحددت المرور عقوبة الوقوف في أماكن وقوف ذوي الإعاقة من غير هذه الفئة المسموح لها، غرامة مالية تبدأ من 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال مع حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.