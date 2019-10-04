في وضح النهار.. مقتل شابًا رميًا بالرصاص وسط الشارع (فيديو)

طرابلس(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من المسلحين بقتل شاب في الطريق العام وفي وضح النهار، رميًا بالرصاص.

ووقعت الحادثة، في منطقة السراج غرب العاصمة الليبية طرابلس، بسبب خلاف شخصي، إذ بيّن المقطع أن 3 مسلحون نزلوا من سيارة زرقاء اللون، في شارع مزدحم بالمارة والسيارات، وقام أحدهم بإلقاء الرصاص على رأس الضحية.

كما أوضح المقطع، قيام شقيق الضحية، بالجري مسرعا لإنقاذ أخيه، و يرتمي فوق جسده لحمايته من رصاص المسلحين.