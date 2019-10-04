سييرا: قدمنا مباراة سيئة

ماجد محمد(صدى):

أعرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن استيائه من خسارة فريقه اليوم الجمعة أمام الحزم.

وقال سييرا، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «قدمنا مباراة سيئة، وانعكس ذلك بالنتيجة رغم أننا تقدمنا في البداية ولكن بسبب سوء أدائنا كفريق انعكست علينا النتيجة».

وخسر الاتحاد أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يشار إلى أن مصير سييرا أصبح على المحك، فيما أشارت الأنباء خلال الأيام الماضية إلى أن إقالة سييرا أصبحت قريبة جدًا.

وهاجم جمهور الاتحاد، سييرا بعد النتائج السيئة التي قدّمها الاتحاد منذ بداية بطولة الدوري، وخروج الاتحاد من دوري أبطال آسيا 2019.