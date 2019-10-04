السلمي: يجب على الإنسان الخشوع دون إغماض عينيه في الصلاة (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ عبدالله السلمي، حكم إغماض العينية أثناء الصلاة، مؤكدًا أن هناك اختلاف بين أهل العلم حول هذا الأمر.

وأشار خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»، إلى أن الخلاف حول كراهة هذا الفعل من عدمه وليس حول تحريمه، مضيفًا أن السيدة عائشة كانت ترى أن هذا من فعل اليهود.

وأضاف، أن النبي صلّ الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده أو إلى القبلة أو إلى إصبعه أثناء الصلاة.

وتابع، أن الإنسان يجب عليه التعوُّد على الخشوع دون إغماض عينيه، لكن إذا فعل ذلك فلا حرج عليه.